Uitblinker Okita leidt NEC naar zege bij matig Fortuna Sittard

In Sittard speelde Okita de hoofdrol. De Duitser opende op aangeven van rechtsback Bart van Rooij de score. Met een slim tikje bracht hij even later Tavsan in stelling. De 20-jarige aanvaller maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Mats Seuntjens bracht Fortuna Sittard terug in de wedstrijd door een strafschop te benutten. Het betekende al zijn vijfde treffer dit seizoen. Aan het begin van de tweede helft kopte Bruijn op aangeven van weer Okita de 1-3 binnen.