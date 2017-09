Uitblinker Zoet zeer tevreden: Mooi weekeinde voor ons

,,In de eerste helft waren wij heer en meester. We speelden fel en goed, met passie en strijd. Zo moet PSV iedere thuiswedstrijd spelen. In de rust hadden we afgesproken vol gas te blijven geven tegen tien man van Feyenoord, maar dat lieten we na'', zei Zoet, die een drukke tweede helft beleefde.



De doelman hield met goede reddingen onder anderen Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius van scoren af. ,,Het is eigenlijk niet goed als ik belangrijk moet zijn. Maar ik sta daar wel om die ballen tegen te houden. Lekker om het team te helpen, zeker ook na vorige week. Al met al was dit een mooi weekeinde voor ons. We verslaan een directe concurrent, terwijl een andere concurrent punten heeft verspeeld.''