Uitgebluste Vivianne Miedema na onrustig EK met Oranje Leeuwinnen: 'Ik heb mij heel slecht gevoeld’

Ajax presen­teert miljoenen­aan­koop Calvin Bassey: ‘Dag vriendjes en vriendinne­tjes’

Calvin Bassey (22) is na Steven Bergwijn en Owen Wijndal de derde zomeraankoop van Ajax. De Nigeriaanse verdediger is vanmorgen gearriveerd in het spelershotel in Oostenrijk, waar hij een paar uur later zijn krabbel heeft gezet onder een contract tot medio 2027. Ajax maakt 23 miljoen over aan Rangers voor de opvolger van Lisandro Martinez. Het bedrag kan oplopen tot 26,5 miljoen euro.

20 juli