Uitgerekend Sydney van Hooijdonk velt het NAC van vader Pierre en bekert door met Heerenveen

Het was van tevoren uiteraard al een thema, de clash tussen vader Pierre en zoon Sydney Van Hooijdonk. De een bewaakt bij NAC als lid van de raad van commissarissen het technisch beleid, de ander is spits van Heerenveen én ook oud-spits van de Bredase club. Dinsdagavond bleek in Breda maar wat goed waarom het vooraf al zo’n thema was.

Sydney van Hooijdonk, die de jeugdopleiding van NAC doorliep en drie jaar deel uitmaakte van het eerste elftal, eiste in het Rat Verlegh Stadion immers een hoofdrol voor zich op. De 23-jarige spits scoorde tweemaal en kroonde zich tot matchwinner voor Heerenveen.

Al leek het daar aan het begin van de wedstrijd nog niet op uit te draaien. Via Tom Boere kwam NAC, in de Keuken Kampioen Divisie bezig aan een teleurstellend seizoen, na zwak Fries verdedigingswerk razendsnel op voorsprong. De deze winter van Cambuur overgekomen spits vond de bal plots voor zijn voeten en kon deze in een leeg doel tikken.

Volledig scherm Tom Boere tikt de 1-0 binnen. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Vlak voor rust was daar voor het eerst Van Hooijdonk. De spits tikte de bal van dichtbij binnen en zette zijn ploeg zo op 1-1. De doelpuntenmaker vierde het ingetogen, al had hij wel een handkusje over voor zijn grijnzende vader op de tribune.

Vader en zoon stonden op dat moment met hun clubs nog quitte, iets wat in de tweede helft al snel veranderde. Na een fraaie versnelling van Van Ewijk kreeg Van Hooijdonk de bal van de rechtsback op een presenteerblaadje. De spits rondde keurige af en maakte zijn tweede. Het gevolg? Opnieuw een glimlachende vader Pierre op de tribune.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk met een handkusje naar zijn vader. © Pro Shots / Marcel van Dorst

NAC probeerde het in de tweede helft nog wel, maar Heerenveen was sterker en kwam niet meer in de problemen. De Friezen plaatsten zich zo voor de kwartfinale. En dat uitgerekend door een Bredanaar, die zijn oude club en vader zonder ticket voor de kwartfinale achterliet.

