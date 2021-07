Uitspraak rechter blijft staan: UVS moet ADO 2 miljoen betalen

Zwarte accenten, maar nieuwe thuistenue van GA Eagles kent amper veranderin­gen

2 juli Waar Go Ahead Eagles komend seizoen gaat spelen in de paarse uittenues, verwijzend naar vijftig jaar geleden toen de Deventer club na de naamswijziging ging spelen in die kleur, verandert er aan de thuisshirts na de promotie naar de eredivisie niet heel veel.