Uitstekend PSV heeft niets te duchten van Galatasaray en ziet Champions League iets dichterbij komen

Na een overtuigende voorstelling tegen Galatasaray heeft PSV een reuzenstap gezet naar de derde voorronde van de Champions League. Met name spits Eran Zahavi was bij een 5-1 zege enorm belangrijk, met drie goals en een assist. door Rik Elfrink

PSV heeft zichzelf een meer dan riante uitgangspositie verschaft voor de trip naar Turkije van volgende week. De Eindhovenaren liepen Galatasaray onder de voet en hadden al snel korte metten met de mannen van coach Fatih Terim kunnen maken. Na drie minuten had PSV al op 2-0 kunnen staan, maar was alleen spits Eran Zahavi trefzeker geweest. De Israëliër profiteerde van gestuntel van keeper Fernando Muslera, die op een kolderieke manier bezweek onder de druk die PSV zette.

Kort daarna had Yorbe Vertessen het feest al bijna compleet kunnen maken na nieuw gepriegel van de Uruguayaanse goalie, maar hij schoot in kansrijke positie naast. De uitgelaten sfeer in het Philips Stadion sloeg over op de formatie van Roger Schmidt, die in de eerste fase werkelijk niets van Galatasaray te duchten had. Het leek ongeveer of een groot deel van het publiek een jaar lang verplicht naar stilstaand water heeft gekeken tijdens duels van PSV. Ze lieten minutenlang blijken dat ze lang hebben gesmacht naar een potje van PSV in hun favoriete stadion en dat gaf de thuisploeg duidelijk vleugels.

Alsof het een beslissende wedstrijd in de groepsfase van de Champions League was, zo voelde de sfeer die 24.000 toeschouwers ontketenden. PSV had daar meer mee moeten doen en bleef op 1-0 steken terwijl de verhoudingen op het veld het verhaal van een monsterscore leken aan te kondigen. Kort voor rust sloeg Zahavi opnieuw toe, nadat hij zelf ervoor zorgde dat PSV weer in balbezit kwam. Via een prachtige combinatie liet team-Schmidt Galatasaray opnieuw wankelen en uit een voorzet van Noni Madueke was de Israëlische aanvaller trefzeker.

Dat had al kat in het bakkie moeten zijn voor PSV, maar de ploeg liep nogal makkelijk tegen een tegengoal aan. Bij de enige kans van Galatasaray was het meteen raak. Rechtsback Phillipp Mwene werd te eenvoudig uitgespeeld en uit zijn voorzet kon Emre Kilinc ongestoord raak knikken. PSV had een hele helft gedomineerd, maar ging daardoor toch met een rotgevoel de rust in. Geluk bij een ongeluk voor de Eindhovenaren was en is dat de tegengoal niet meer fataal hoeft te zijn in Turkije, omdat een uitdoelpunt door nieuwe UEFA-regels bij een gelijke stand niet dubbel telt.

PSV herstelde zich buitengewoon knap van de problemen en wist na rust de avond van keeper Muslera nog wat vervelender te maken. Mario Götze krulde de bal schitterend in de bovenhoek, nadat hij op subtiele wijze was bediend door Zahavi. Kort voor tijd was de aanvaller van PSV wederom de gevierde man, nadat hij de defensie van ‘Gala’ omspeelde. Gakpo zorgde er daarna voor dat PSV vrijwel zorgeloos naar Istanboel kan afreizen: 5-1.

Niet alleen vanwege zijn assist en drie goals werd Zahavi bij PSV de man van de wedstrijd, maar ook omdat hij voortdurend de defensie van Galatasaray afjoeg. Vorig jaar leek soms alles tegen te zitten voor de spits van PSV, maar de start van zijn nieuwe seizoen was gisteren prima. In zijn laatste drie Europese duels voor PSV heeft Zahavi zeven keer gescoord en volgende week moet PSV voorkomen dat het opnieuw niet goed genoeg is om door te gaan.

Schmidt kan dan waarschijnlijk weer beschikken over een fitte Gakpo, die de talentvolle Vertessen kan verdringen uit de basis. De jonge Belg kan PSV dit seizoen ongetwijfeld helpen, maar mist soms nog de beheersing in de afronding. Opvallend is wel dat Schmidt gisteravond helemaal geen gebruik maakte van Jordan Teze, die vorig seizoen een uitstekend seizoen draaide bij PSV. Mwene genoot de afgelopen oefenwedstrijden al zijn voorkeur als rechtsback.

