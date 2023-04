Uitsupporters gooien bij voorsprong vuurwerk op veld: AZ - Heerenveen kort stilgelegd

André Ooijer stopt wegens persoonlij­ke redenen als assistent-trai­ner van eerste elftal PSV

André Ooijer stopt aan het einde van dit seizoen als assistent-trainer bij het eerste elftal van PSV. De oud-international heeft die beslissing om persoonlijke redenen genomen. Hij is met de club uit Eindhoven in gesprek over een andere functie.