Uitvaart van PSV-icoon Van der Kuijlen zaterdag in het Philips Stadion en online te volgen

VideoDe uitvaart van PSV-icoon Willy van der Kuijlen is zaterdagmiddag in het Philips Stadion. Bij de dienst voor ‘Mister PSV’ mag maar een beperkt aantal genodigden aanwezig zijn, maar deze is vanaf 12.00 wel online te volgen.

PSV heeft daarvoor op dat moment via de eigen website een verbinding opgezet. Via www.psv.nl/misterpsv kunnen geïnteresseerden de dienst via een internet-verbinding bijwonen.

Verwacht wordt dat PSV-supporters zaterdagmiddag na de dienst ook nog met een eerbetoon zullen komen. Bovendien is in de avond de wedstrijd van PSV tegen FC Groningen, waar voor het eerst sinds september weer publiek bij mag zijn (maximaal 4.000 toeschouwers). Daar zal een minuut stilte worden gehouden en door supporters ook volop stil worden gestaan bij het overlijden van hét clubicoon van PSV.

Willy van der Kuijlen was de man die PSV met 308 eredivisiegoals jarenlang sportief verwende. Daarnaast was hij vanwege zijn persoonlijkheid zeer geliefd.

PSV heeft deze hele week een looproute in het Philips Stadion opengesteld voor supporters van PSV en andere belangstellenden, die Willy van der Kuijlen de laatste eer willen bewijzen. Vanaf zijn standbeeld is er de mogelijkheid om bij het register te komen. Daarbij is ook een aantal prijzen uitgestald die PSV met ‘Skiete Willy’ won.

Kleinzoon

Mitchel van Rosmalen speelt vanaf nu met nummer 11 bij zijn club FC Eindhoven. Het is ter ere van zijn grootvader Willy van der Kuijlen, die eerder deze week is overleden. Van der Kuijlen was het club-icoon van PSV. De Brabander speelde ook met rugnummer 11 en is met 311 doelpunten de topscorer aller tijden van de Eredivisie.



,,Geen enkele speler zal de prestaties van Van der Kuijlen bij PSV ooit evenaren”, schreef de Eindhovense club. Zijn 19-jarige kleinzoon zal het rugnummer 11 met trots dragen. Hij kreeg het shirt overhandigd tijdens de training van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.