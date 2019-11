Uitvak PSV in Emmen uitverkocht ondanks oproep tot boycot

Voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV, de grootste fanclub van PSV, is niet verrast dat het uitvak alsnog is uitverkocht. ,,Van een mislukte boycot ga ik zeker niet spreken. Dat zou niet alleen flauw zijn, maar zou ook totaal geen recht doen aan de inspanningen die de sfeergroeperingen leveren voor onze club. Ze zijn enorm belangrijk geweest bij de groei die we de afgelopen jaren als club boeken bij de aantallen uitsupporters. Daarnaast knokken ze ook gewoon voor een goede zaak en ze proberen verandering te krijgen op een punt waar wij ook helemaal niet tevreden over zijn. Ook wij willen af van late aanvangstijden, maar hebben niet tot een boycot opgeroepen. Het is te prijzen dat de sfeergroepen andere PSV-supporters in de gelegenheid hebben gesteld om wel gewoon te gaan en niet bijvoorbeeld de kaartjes opkochten. Dat vind ik klasse.”

Hoewel PSV dit jaar in uitduels niet goed presteert, lijden de supporters van de club dus zeker niet aan een uitsyndroom. Integendeel, zo stelt Timmermans. ,,Het is mooi om te zien hoe onze club de afgelopen jaren continu voor volle uitvakken zorgt in de eredivisie. De situatie dat wij nog wel eens genoemd werden in het rijtje van clubs die beroemd waren omdat de supporters niet reizen, is allang verleden tijd. Ook volgende week naar Lissabon gaan er zo'n 2.200 supporters mee om het team in de Europa League te steunen en er kunnen er nog een paar honderd bij. In tijden dat de resultaten niet zijn zoals we willen, is het mooi dat er toch volop steun blijft van de achterban. Dat is iets om trots op te zijn als club.”