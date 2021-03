Ultee langer bij Fortuna: trainer verlengt contract tot medio 2023

Ultee werd in december 2020 aangesteld als opvolger van Kevin Hofland en presteerde sindsdien goed met de Limburgers. Fortuna Sittard haalde in zestien competitieduels liefst 31 punten, waardoor Fortuna tiende staat in de eredivisie. Daardoor kan de ploeg van Ultee een langer verblijf in de eredivisie nauwelijks meer ontgaan.

,,We zijn als club bijzonder blij dat we Sjors voor een langere periode aan ons hebben weten te binden. Deze ontwikkeling sluit perfect aan bij de weg die we zijn ingeslagen, waarbij we met een frisse, innovatieve staf onze ambities voor de komende jaren willen waarmaken. Dat we het contract al na vier maanden openbreken zegt alles over het vertrouwen dat wij hebben in deze combinatie en daarmee een succesvolle toekomst”, zei technisch manager Sjoerd Ars.



Ultee was in het verleden ook werkzaam bij FC Utrecht, FC Twente en Helmond Sport. Hij is bezig met zijn eerste klus als hoofdtrainer en oogstte in zijn eerste maanden veel lof met zijn spelopvatting.



Zaterdag wacht Fortuna een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.