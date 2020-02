Ultee vindt ook VAR-penalty Fortuna onterecht

Feyenoord-coach Dick Advocaat was kort in zijn oordeel over de VAR-strafschoppen. ,,Hij had hem ook niet kunnen geven”, zei Advocaat met een cynische lach over de beslissing van arbiter Bas Nijhuis bij de strafschop voor Feyenoord. ,,Het spel was net zo slecht als die penalty. Ze hebben gewerkt als paarden, maar het was niet geweldig vandaag. Maar er is toch wel wat gebeurd afgelopen week.” Daarmee doelde Advocaat op het overlijden van materiaalman Carlo de Leeuw. Een dag voor de wedstrijd woonde de selectie nog de crematie bij.