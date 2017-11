Ultradefensief VVV duwt Feyenoord nóg dieper in crisis

Door Mikos Gouka



Een gele muur met spelers van VVV bezorgde Feyenoord al bijna een uur flinke kopzorgen. Pas toen spits Nicolai Jørgensen op aangeven van Jens Toornstra eindelijk de ban brak, ging Giovanni van Bronckhorst wat vaker rustig op zijn stoel in de dug-out zitten. Dat de bescheiden promovendus uit Venlo voor een zeer defensieve tactiek had gekozen in de Kuip, was misschien niet leuk voor de amusementswaarde van het duel maar uit het oogpunt van trainer Maurice Steijn was het natuurlijk wel te billijken.



Maar na de 1-0 van Jørgensen bleek wederom dat het gebrek aan rendement in de Kuip een structureel euvel begint te worden. Onder andere Tonny Vilhena, Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius konden de minimale score niet opvoeren. Voor Van Bronckhorst, die wel tevreden moet zijn geweest met de solide rentree van centrumverdediger Sven van Beek, blijft er dus volop werk aan de winkel.



Toen de oefenmeester linkerspits Sam Larsson twintig minuten voor tijd naar de kant haalde, klonk er gefluit. Het Legioen ziet de Zweedse aankoop liever lang aan het werk. Maar ook vervanger Boëtius kreeg te maken met gefluit bij enkele minder gelukkige acties. Dat gefluit was echter nog niets vergeleken bij het gejoel toen Van Bruggen met zijn buitenkant de mistastende keeper Brad Jones verschalkte: 1-1. Feyenoord zakt dieper en dieper weg en dat komt hard aan in Rotterdam.



Bovendien staan er ook nog eens zware weken voor de deur. Dinsdag speelt de ploeg in Engeland tegen Manchester City, op dit moment misschien wel het sterkste elftal van Europa. Volgende week staat het bezoek aan FC Groningen, strijdend tegen degradatie, op het menu.