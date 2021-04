Uniek inkijkje in voetballerij: ‘Suárez naar Ajax? Die club was verschrikkelijk om mee te onderhandelen’

Hans NijlandMeer dan twee decennia lang vertolkte Hans Nijland een hoofdrol in de voetballerij, als technisch directeur van FC Groningen. In zijn nieuw verschenen boek biedt Nijland een uniek kijkje in die wereld en de hete transferonderhandelingen met diverse clubs.

Liefst 22 jaar behoorde Hans Nijland tot het vaste meubilair van FC Groningen, waarmee hij de langstzittende directeur in het Nederlands voetbal werd. Degradatie, promotie, Europees voetbal, bekerwinst, stadionbouw... Nijland maakte het allemaal mee en werd een wandelend boek, met talloze avonturen en ervaringen. De afgelopen tijd besloot hij het op papier te zetten, nadat hij in 2019 afscheid nam van zijn geliefde FC Groningen. ,,Het lijkt me mooi om een reëel beeld te geven van de voetballerij”, aldus Nijland.

In het vandaag verschenen boek Boerenbluf op de transfermarkt spreekt Nijland onder meer over grote transfers van Luis Suárez, Virgil van Dijk en Arjen Robben, maar ook over de gang van zaken binnen een voetbalclub. Op de komst van latere sterspits Suárez toonde de club volgens Nijland haar unieke karakter.

,,Onze vastberadenheid om hem naar Groningen te halen, daar ben ik trots op. Die onderhandelingen waren zeker geen pretje. In dat soort deals, met het bijkomende Zuid-Amerikaanse temperament van zijn zaakwaarnemer, moet je zeker tegen een stootje kunnen.”

De huidige aanvaller van Atlético Madrid vertrok na een jaar alweer FC Groningen. Na flink wat gesteggel én een arbitragezaak verkaste hij naar Ajax. ,,Dat was toen echt een verschrikkelijke club om mee te onderhandelen”, blikt Nijland terug.

,,De arrogantie droop er vanaf. Wij hielden onze poot stijf.” Het frustreerde de Uruguayaanse aanvaller nog het meest. ,,Hij kwam zelf naar mijn kantoor en sprong nog net niet op mijn bureau om te eisen dat ik mee moest werken. Dat waardeerde ik heel erg: hij kwam om te knokken voor zijn eigen belang.”

De voetbalwereld mist hij niet, maar het onderhandelen met andere clubs behoorde jarenlang tot de mooiste momenten van zijn jaar. Hij liet het vereeuwigen in een boek. ,,Als je twintig jaar geleden had gezegd dat er een boek over mij zou verschijnen, had ik je voor gek verklaard”, sluit de ex-directeur af met een glimlach.

Volledig scherm 2007: Luis Suárez als speler van FC Groningen. Links Hans Nijland. Inzet: de biografie. © Pro Shots