Uniek statement van spelers na zoveelste 'bekergooier': ‘Het is irritant en moet stoppen’

LIVE eredivisie | Vitesse kan tegen degradant Cambuur enorme stap zetten richting handhaving

Vitesse is met nog drie speelrondes te gaan niet zeker van handhaving. De ploeg van trainer Phillip Cocu kan in eigen huis tegen Cambuur, dat al gedegradeerd is, goede zaken doen. De aftrap in de Gelredome is om 12.15 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in Arnhem via ons liveblog.