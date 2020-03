Unnerstall en Dumfries slepen PSV langs FC Groningen

PSV moest het in het hoge noorden zonder Mohamed Ihattaren stellen. De middenvelder heeft last van een lichte verrekking en ligt er volgens trainer Ernest Faber één á twee weken uit. Het is de vraag of hij er tegen Emmen bij is. Ook Cody Gakpo was er niet bij, wegens een schorsing. In hun plaats speelden de 17-jarige Noni Madueke - voor het eerst in de basis - en Ritsu Doan.