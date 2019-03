Unnerstall laat VVV weer dromen

Hét moment van de wedstrijd voltrok zich in de tiende minuut. Een razende uitbraak van Excelsior, een handige schijnbeweging van Marcus Edwards en een geplaatst schot van de rappe Brit dat zijn weg zocht naar de Venlose touwen. De zekere openingstreffer stuitte op de handschoenen van Lars Unnerstall, professioneel sta-in-de-weg van Duitse makelij.



Een dag geleden had de van PSV gehuurde doelman nog ontbroken door ziekte, maar in Noord-Limburg kon men uiteindelijk opgelucht ademhalen. Ook succestrainer Maurice Steijn, die wel ontbrak door ziekte, en vervangen werd door assistent en ras-Venlonaar Jay Driessen. De man die VVV in 1991 naar promotie schoot, wiens naam sindsdien koude rillingen bezorgd onder NAC-supporters.

Play-offs

Langer dan één jaar hield hij het nooit vol op het hoogste niveau, waar hij zich als assistent-trainer op mag gaan maken voor zijn derde jaar eredivisie op rij. Na drie nederlagen op een rij gingen de gedachten in Venlo even terug naar vorig seizoen, toen het geen van zijn laatste dertien wedstrijden won en nog ver afzakte op de ranglijst. Maar na de 1-0 zege op Excelsior zijn de play-offs voor Europees voetbal beduidend dichterbij dan die voor promotie/degradatie.



In eigen huis toonde VVV zich gisteren vooral de gelukkigste. Na de vroege kans voor Excelsior werd de toeschouwers in De Koel een gelijkwaardige, kansarme eerste helft voorgeschoteld, waarin eigenlijk alleen standaardsituaties voor dreiging zorgden. Het was ook uit zo’n moment, een vrije trap vlak voor rust, dat Johnatan Opoku wel de openingstreffer binnenkopte.