Utrecht duwt Heerenveen dieper in de problemen met overwinning in matige wedstrijd

Nadat Vitesse vorige week al in matige vorm naar Stadion Galgenwaard kwam, en er met een punt vertrok, was SC Heerenveen voor FC Utrecht vanavond al helemaal een tegenstander die de weg kwijt is. Heerenveen pakte in 2022 nog geen enkel punt, verloor vijf keer en is samen met het Oostenrijkse Altach als enige club puntloos dit kalenderjaar in de top-tien competities van Europa. Daarbij verloor Heerenveen ook in 2021 al, waardoor de reeks nederlagen al op zes stond en na vanavond dus zeven is. Zes was al een nieuw negatief clubrecord voor de Friezen.

Maar anderzijds: Utrecht verloor zelf ook vijf van haar zeven laatste uitwedstrijden. Van een constant draaiend geheel is bepaald geen sprake. Het chagrijn lag er bovendien nog dik bovenop na de gelijkmaker van Vitesse vorige week in blessuretijd – en de club staat er ook niet om bekend om worstelende tegenstanders gemakkelijk de wil op te leggen. De eerste helft was ondanks een beter Utrecht slordig, met aan de zijde van de bezoekers enkele speldenprikjes van de constant uitgefloten Henk Veerman, die afgelopen winter de overstap van Heerenveen naar de Domstad maakte.

Nadat Fabian de Keijzer vlak na rust knap redde op een inzet van Amin Sarr, was het Bart Ramselaar die aan de andere kant wél scoorde. Hij profiteerde van weifelend optreden van doelman Erwin Mulder en maakte zijn zevende eredivisiedoelpunt van het seizoen – en zijn 22ste in het shirt van FC Utrecht. Met dat aantal komt hij op de eeuwige topscorerslijst van de club op gelijke hoogte met Gert Kruys en Ricky van Wolfswinkel.

Zaak was, na vorige week, om de wedstrijd nu wel te ‘killen’. Daar leek Mike van der Hoorn met een rake kopbal twintig minuten voor tijd voor te te zorgen. Dat was buiten een Fries slotoffensief gerekend, want tien minuten voor tijd mocht Sydney van Hooijdonk aanleggen voor een strafschop na hands van Van der Hoorn. Van Hooijdonk maakte zijn eerste eredivisiedoelpunt, 14 jaar en 318 dagen na de laatste van vader Pierre. Utrecht wankelde, bibberde, maar hield stand en boekte een bevrijdende zege. Immers wonnen Twente en Vitesse eerder in het weekend ook al. De achterstand op Vitesse blijft beperkt, een punt. Twente is zes punten uit zicht.

Belangrijker: achterliggers Cambuur en NEC zijn inmiddels zes en acht punten verwijderd. Bovendien tonen de ploegen die achter Utrecht staan op de ranglijst allesbehalve continuïteit. Daarbij is de kans ook nog eens groot dat plek acht al genoeg is voor een play-offsplek. Het moet, oftewel, wel heel raar lopen als Utrecht zich niet weet te plaatsen voor het seizoenstoetje waarin het gaat om een Europees ticket.

Hoewel het van Utrecht ook redelijkerwijs verwacht mag worden dat de play-offs een zekerheid zijn, kende dit seizoen een behoorlijke fase van tegenslag. Ondenkbaar was het lange tijd zeker niet dat pakweg Cambuur zich serieus met Utrecht zou gaan bemoeien. En al presteert Utrecht nog altijd wisselend, het nam vanavond in elk geval een voorschot op de play-offs met de zege in Heerenveen. Dat biedt weer wat hernieuwd vertrouwen richting de laatste tien wedstrijden van het reguliere seizoen.

SC Heerenveen diep in de problemen

De verliesbeurt van SC Heerenveen tegen FC Utrecht betekende de zevende nederlaag op rij in de eredivisie en de achtste in alle competities. De Friezen noteerden alleen in tussen januari en maart 1967 in de toenmalige Tweede Divisie ooit een langere verliesreeks in competitieverband: negen op een rij.

Van een schokeffect na het vertrek van trainer Johnny Jansen, die na vier eredivisienederlagen op rij werd ontslagen, is dus bepaald geen sprake. Onder interim-trainer Ole Tobiasen pakten de Friezen ook nog geen enkel punt in vier wedstrijden. SC Heerenveen staat op een dertiende plek in de eredivisie met een voorsprong van zes punten op de nummer zestien, Fortuna Sittard. Komende zaterdag speelt de ploeg van Tobiasen een pikante wedstrijd uit bij het als vijftiende geklasseerde Willem II, ook een club in crisis, met dertien nederlagen in de laatste veertien eredivisiewedstrijden. En de week erna staat een wedstrijd tegen achtervolger RKC op het programma.

