Utrecht grijpt naast koppositie door zure nederlaag tegen VVV

Een frustrerende middag voor FC Utrecht in de eigen Galgenwaard. Op de dag dat de club in elk geval tijdelijk koploper kon worden, won VVV-Venlo verrassend en onverdiend met 1-2. FC Utrecht zag twee doelpunten afgekeurd en een penalty ingetrokken worden.

Door Tim Reedijk

VVV had de zege vooral te danken aan de 19-jarige middenvelder Evert Linthorst, die vorige week al scoorde tegen Ajax. VVV timmerde de boel dicht in Utrecht en sloeg tweemaal genadeloos toe in de omschakeling. Na 37 minuten kopte Linthorst een voorzet van Roel Janssen achter doelman Maarten Paes; zeven minuten later werkte hij een voorzet van Peter van Ooijen binnen.

Dat terwijl FC Utrecht de bal had en met name voor de 0-1 kansen kreeg. De ploeg van John van den Brom, die dus in elk geval tijdelijk de enige koploper had kunnen worden van de eredivisie, speelde in een te laag tempo en was niet scherp genoeg op de omschakelingen van VVV. Tegen ADO Den Haag en PEC Zwolle kwam FC Utrecht eerder ook al op achterstand, beide keren herpakte de club zich uitstekend en werd de wedstrijd alsnog gewonnen.

Volledig scherm Evert Linthorst is de gevierde man bij VVV met zijn twee goals. © VI Images Op zo’n scenario gokte Van den Brom opnieuw door Adrián Dalmau na rust in te brengen, de spits die van Heracles Almelo werd overgenomen en voor het eerst fit was bevonden voor speelminuten. Al snel verzilverde hij een penalty na sloom uitverdedigen van Danny Post, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis trok die na lang VAR-beraad in wegens een eerdere buitenspelsituatie. Na een uur spelen werd een goal van Issah Abass afgekeurd, ook wegens buitenspel. Kamphuis werd de gebeten hond in Galgenwaard terwijl FC Utrecht bleef hopen op een aansluitingstreffer. VVV op zijn beurt had de wedstrijd aan de andere kant op slot kunnen gooien.

Dalmau maakte een kwartier voor tijd toch de bevrijdende 1-2. FC Utrecht bleef aandringen en kreeg via invallers Vaclav Cerny en Jean-Christophe Bahebeck grote kansen op een punt. De goal kwam er in blessuretijd toen Dalmau een voorzet afmaakte, maar Kamphuis constateerde een overtreding en keurde voor de tweede keer vanmiddag een Utrechts doelpunt af. Dat maakte de frustratie over de pijnlijke thuisnederlaag tegen een gelukkig VVV compleet.

Volledig scherm Adrian Dalmau kon ondanks een treffer bij zijn debuut een nederlaag van Utrecht niet voorkomen. © BSR Agency