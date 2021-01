Utrecht kaapt Telstar-verdediger Benamar weg voor neus Sassuolo

Danique Kerkdijk hoopte op meer speeltijd in Oranje en is nog niet klaar in Engelse Premier League

14:07 De competitie werd begin vorig jaar stilgelegd, de Olympische Spelen een jaar uitgesteld en op de valreep kon Danique Kerkdijk nog de kerstvakantie in Nederland vieren. De 24-jarige voetbalster uit Olst is bezig aan haar tweede seizoen bij Brighton and Hove Albion in de Premier League voor vrouwen in Engeland. Ze hoopte op meer speeltijd bij Oranje en is nog niet klaar in Engeland.