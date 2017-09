Utrecht ligt Twente wel, Toornstra al 48 pogingen zonder treffer buitenshuis

Iedere eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van databureau Opta.

• Het was alweer een tijd geleden dat AZ de nul wist te behouden in een uitwedstrijd. Op 30 oktober 2016 werd het 0-1 tegen ADO Den Haag, maar in de 13 uitduels die volgden kregen de Alkmaarders elke keer een tegendoelpunt. Tot afgelopen vrijdag, toen Sparta met 0-2 werd verslagen.

ADO Den Haag wist ook een negatieve reeks te doorbreken. Björn Johnsen zorgde namelijk voor het eerste competitiedoelpunt tegen Ajax in 526 minuten. Het was een belangrijke, want de Hagenaars pakten daarmee één puntje.



Dat het gelijk werd, wil overigens niet zeggen dat Ajax er niets aan deed. De Amsterdammers raakten twee keer het aluminium en daarmee komt het totaal in 2017 al op vijftien. Meer dan welke club dan ook.

Bij Willem II heerst de Spaanse furie. Fran Sol scoorde op aangeven van zijn landgenoot Pedro Chirivella tegen Roda JC en zorgde daarmee voor een opvolger van het tandem Albert Luque-Gabri. De Ajacieden zorgden er op 30 september 2007 voor het laatst voor dat een Spanjaard het doel trof op aangeven van een landgenoot.



Door de 1-3 nederlaag evenaarde Roda JC het negatieve clubrecord door zes duels op rij te verliezen (ook het laatste duel van afgelopen seizoen werd namelijk verloren.)

• Mimoun Mahi was andermaal trefzeker voor FC Groningen. De aanvaller kon tegen NAC zijn ploeg niet behoeden voor een nederlaag, maar hij maakte wel al zijn vijftiende doelpunt van dit kalenderjaar. Meer dan welke speler dan ook in de eredivisie.

• In het duel tussen PEC en Heracles viel Vincent Vermeij in, maar dat had hij net zo goed niet kunnen doen. De aanvaller kwam in de veertien minuten die hij speelde slechts tot drie balcontacten, waaronder één aftrap.

• FC Utrecht kan gezien worden als de favoriete tegenstander van FC Twente. Bij vier van de vijf keer dat de Tukker dit decennium binnen achttien minuten tweemaal scoorden, was Utrecht de tegenstander.



Dat was ook te danken aan Oussama Assaidi. De aanvaller scoorde in elk van zijn laatste drie eredivisieduels tegen Utrecht. De Domstedelingen leden de grootste uitnederlaag sinds 18 augustus 2013. Destijds werd het 6-0. Tegen FC Twente.

Volledig scherm Oussama Assaidi viert de 4-0 . © Pro shots

De topper tussen PSV en Feyenoord was er één met twee gezichten. Ondanks dat PSV één man meer had na de rode kaart van Steven Berghuis (de eerste in 644 dagen voor Feyenoord, de langste droogte sinds 1987), wist het in de tweede helft slechts vier doelpogingen te noteren. Dat is het laagste aantal van de ploeg in een helft van een thuisduel sinds 12 december 2015. Toen wist PSV ook maar vier doelpogingen te creëren tegen Roda JC.



Feyenoord leefde juist op van de overtalsituatie. Vier van de vijf schoten op doel werden genomen terwijl het met tien man op het veld stond. In totaal schoten de Rotterdammers zestien keer, waarvan er vijf op naam kwamen van Jens Toornstra. De middenvelder wist echter opnieuw niet te scoren en dat lukte hem ook al niet in de 48 vorige pogingen in uitduels.