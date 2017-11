Utrecht met Labyad in hoofdrol langs Sparta

Door Ard Schouten



Utrecht tekende voor een pikstart op Het Kasteel. De Spartamars had nog amper geklonken of de 0-1 lag bijkans al binnen. Met dank aan Gyrano Kerk die opstoomde op de rechterflank en Zakaria Labyad op maat bediende.



Met de openingstreffer tekende de Utrechter, ditmaal weer in de frontlinie geposteerd, voor de snelste eredivisiegoal van dit seizoen: 36 seconden. Wie dacht dat Utrecht doordrukte kreeg ongelijk. Kerk was weliswaar dichtbij de 0-2, maar hij was niet scherp genoeg in de afronding. Verder was het aantal Utrechtse kansen voor rust nihil. Sparta stelde daar ook weinig tegenover, zodat de wedstrijd die zo hoopvol begon richting de rust kabbelde. Na de pauze transformeerden de Spartanen de beste aanval van de middag om tot de gelijkmaker. Met Nick Proschwitz - voor het eerst in de basis dit seizoen - als slotstuk van de aanval.



Na de gelijkmaker leek Sparta op weg naar de 2-1, maar ook nu gebeurde het omgekeerde. Met andermaal Labyad die zijn klasse toonde vanuit een vrije trap. Hoe belangrijk hij is voor Utrecht dit seizoen bewijzen de statistieken. In 2017 is geen Utrecht-speler bij meer eredivisiedoelpunten direct betrokken dan hij. De oud-PSV'er tekende voor vijftien belangrijke acties, verdeeld over tien goals en vijf assists.



Ditmaal gaven de Utrechters de Rotterdammers geen kans meer om zich terug de wedstrijd in te knokken. Gyrano Kerk maakte een einde aan zijn droogstand door na een prima rush de 1-3 binnen te schieten. Het was pas Kerks eerste eredivisiegoal van dit seizoen. Mar meteen een belangrijk, want de Utrechtse zege kwam vervolgens niet meer in gevaar.