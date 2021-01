Utrecht pakt in blessuretijd een punt tegen Groningen

Door Tim Reedijk FC Utrecht is voornemens om flink wat reparatiewerk te verrichten in 2021 na een matige eerste seizoenshelft en dat moest vanavond beginnen in eigen huis tegen FC Groningen, een team dat juist ver boven verwachting presteert. Die intenties straalde FC Utrecht in de beginfase ook zeker uit, maar de club kampt nog altijd met de problemen die in de eerste helft van het seizoen parten speelden.

FC Utrecht kon het overwicht niet omzetten in doelpunten en FC Groningen sloeg in vijf minuten twee keer vlijmscherp toe in de omschakeling. Daarbij moet gezegd dat de verdediging van de Utrechters, en dan vooral Justin Hoogma, een slechte beurt maakte. Uitgerekend ex-speler Patrick Joosten kopte raak na een voorzet die nooit gegeven had mogen worden van Jörgen Strand Larsen en de spits schoot vijf minuten later zelf raak op aangeven van Ahmed El Messaoudi. Het ideale scenario voor FC Groningen, dat was gekomen om tegen te houden en dat nu vanuit een enorme luxepositie kon doen.



Vrijwel de hele tweede helft had FC Utrecht de bal en deed FC Groningen er van alles aan om de zege over de streep te trekken. Net als bij de eerdere onderlinge ontmoeting dit seizoen (0-0, in Groningen) greep keeper Sergio Padt een hoofdrol en bleek FC Utrecht opnieuw niet scherp genoeg voor het doel. De slotfase groeide uit tot een scenario voor FC Utrecht dat leek op de wedstrijd tegen AZ voor de winterstop, toen Adrián Dalmau in de uiterste slotfase de 2-2 maakte.



Die rol was vandaag voor Gyrano Kerk, die de 2-2 achter Padt schoot en hem nog even kneep toen de VAR een eventuele handsbal checkte. Het doelpunt telde en dus was er toch nog opluchting bij FC Utrecht, dat ook beseft dat dit alweer het negende (!) gelijkspel in vijftien wedstrijden is. Voor FC Groningen was een punt wat betreft het spelbeeld het maximale, maar dat zal door het moment waarop de 2-2 viel voorzichtig voelen als een nederlaag.