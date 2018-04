Utrecht stelt ondanks gelijkspel playoffs-plek veilig, lijfsbehoud Groningen

Door Tim Reedijk



De wedstrijd speelde zich af in het tempo wat je verwacht bij deze temperaturen. Zomeravondvoetbal, dus. FC Utrecht was al na 8 minuten op voorsprong gekomen via Willem Janssen, die afdrukte na knap terugkoppen van Yassin Ayoub. Het duel kabbelde voort met kansjes over en weer. En toen gebeurde zo'n twintig minuten voor tijd wat de wedstrijd misschien wel nodig had. Mark van der Maarel toucheerde Tom van Weert in het strafschopgebied, die de toegekende penalty zelf benutte.



Het was eigenlijk voor het eerst dat er wat reuring ontstond, zowel op als buiten het veld. De duels werden feller, Utrecht zette met Cyriel Dessers in op een slotoffensief om de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken. Omdat dat niks opleverde, zijn de statistieken voor FC Utrecht pijnlijk. Vijf wedstrijden, nul zeges en drie punten. De ploeg van Jean-Paul de Jong moet nog hard aan de bak voor die gunstige plek 5 richting de play-offs, het toetje van de eredivisie dat overigens na vandaag wel is veiliggesteld.