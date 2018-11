Utrecht vecht zich na grote achterstand met tien man naar gelijkspel

Door Tim Reedijk



‘Venomenema’ begon vlak voor rust met warmlopen en dan weet je het wel. De ploeg van Advocaat werd in de eerste helft compleet afgeschminkt. De Rotterdammers stonden na acht minuten met 2-0 voor; twee keer leek de geroemde defensie van FC Utrecht op een complete gatenkaas. Met name de ruimte die doelpuntenmaker Ryan Koolwijk kreeg toen hij de 2-0 maakte was voor eredivisiebegrippen ronduit schrijnend.



Dankzij een dubieuze penalty, met een evenzo dubieuze rol voor de videoscheidsrechter die de beslissing om een strafschop te geven niet terugdraaide nadat Van der Maarel ogenschijnlijk onschuldig Fortes toucheerde, kwam Excelsior via Luigi Bruins op 3-0. Over en sluiten, normaal gesproken, maar met Venema binnen de lijnen begon FC Utrecht aan een wedstrijd in een wedstrijd.



Het was eenrichtingsverkeer: een verwoede Utrechtse poging om er toch nog een punt uit te slepen. Gyrano Kerk maakte de 3-1, waarna niet veel later uitgerekend Venema op de goede plek stond om de 3-2 te maken. En de gelijkmaker viel, geheel in de lijn van de eerste helft, uit een VAR-moment. Waar arbiter Richard Manschot een vrije trap wilde geven, constateerde de video-arbiter dat de overtreding op Oussama Tannane in het zestienmetergebied was. Simon Gustafson schoot de 3-3 binnen, waarna FC Utrecht voor de volle buit leek te gaan maar het na een rode kaart (twee keer geel) voor Sean Klaiber en een Rotterdamse bal op de lat nog blij kon zijn met het zwaarbevochten punt.