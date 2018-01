Utrecht voor het eerst onder De Jong

Presteren en progressie maken. Dat wil de nieuwe trainer Jean-Paul de Jong, die vrijdag bij FC Utrecht in de thuiswedstrijd tegen AZ debuteert als hoofdcoach in de eredivisie.



,,De koers die we de afgelopen periode hebben gevaren, is succesvol gebleken. Daarop moeten we nu voortborduren. We moeten van goed naar goud'', liet de oud-assistent van Erik ten Hag (naar Ajax) ambitieus weten.



Volgens De Jong zijn de nieuwe staf en de spelersgroep inmiddels aan elkaar gewend geraakt. ,,We hebben goed met elkaar gewerkt in de afgelopen weken. Dat proces is goed verlopen. We hebben tijdens het trainingskamp in Spanje veel gesprekken gevoerd. Er is duidelijkheid over de taakverdeling, iedereen kent zijn verantwoordelijkheden. We doen het met meer dan elf man, we hebben de hele selectie nodig. Daarin moeten keuzes worden gemaakt en daarin pak ik mijn verantwoordelijkheid, samen met de staf.''

Voor Patrick Joosten, Anouar Kali, Simon Makienok en Jean-Christophe Bahebeck komt de partij tegen AZ vanwege blessures te vroeg. Rico Strieder is geschorst.