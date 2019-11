Utrecht walst over Fortuna heen en klimt naar vierde plek

FC Utrecht behoudt vooralsnog de volle score na de interlandbreak. Fortuna Sittard had zich het ritje naar Utrecht vanmiddag kunnen besparen, want de ploeg had helemaal niets in te brengen in Stadion Galgenwaard: 6-0.

FC Utrecht laat zich meer en meer gelden in de eredivisie. Na de interlandbreak werd PSV overtuigend opzijgezet (3-0), werd de lastige uitwedstrijd op Het Kasteel van Sparta gewonnen (1-2) en werd deze week tussendoor nog even de tweede ronde van de KNVB-beker bereikt met een 1-4-zege op Excelsior’31. Vandaag was misschien wel het sterkste optreden in die serie, tegen een overigens wel onthutsend zwak Fortuna Sittard.

De bezoekers wisten eigenlijk al na een klein kwartiertje dat het niets zou worden vandaag. Met name Gyrano Kerk was in de beginfase een plaag en bij de eerste de beste mogelijkheid schoot hij al raak na een fraai een-tweetje met Sean Klaiber. De assist van Kerk op de 2-0 van Sander van de Streek was misschien nog wel mooier. Nog voor rust kon FC Utrecht uitlopen naar 3-0 na dom vasthouden van Van de Streek door Amadou Ciss. De penalty was, uiteraard, een koud kunstje voor Simon Gustafson.

Diezelfde Gustafson maakte ook de 5-0 vanaf de strafschopstip in een fase waarin Fortuna grossierde in klungelig verdedigen. Even daavoor maakte Van de Streek al Utrechts vierde nadat Martin Angha de bal amateuristisch inleverde bij dethuisclub. Het werd gallery play in Galgenwaard, waar trainer John van den Brom ook Simon Makienok zijn eerste eredivisieminuten kon geven sinds 16 september 2018. Nadat hij deze week tegen Excelsior’31 al scoorde, tekende hij ook vandaag voor het slotakkoord met de afgetekende 6-0.