Vader Mark en opa Bert van Marwijk zien Ruben van Bommel schitteren bij ruime zege AZ

LIVE eredivisie | FC Twente zoekt maar vindt nog geen gaatje in defensie debutant Almere City

Almere City FC debuteert vandaag, na achttien jaar op het tweede profniveau, in de eredivisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor krijgt FC Twente op bezoek in de eerste speelronde. De Tukkers zetten donderdag weer een stap richting de groepsfase van de Conference League. Hoe verloopt het duel met de promovendus? De aftrap in Almere is om 16.45 uur, volg de belangrijkste gebeurtenissen in ons liveblog.