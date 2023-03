Vader van Groningen-supporter die Jetro Willems een klap gaf voor de snelrechter voor bedreigen van een steward

PEC-supporters moeten vrezen voor kampioens­wed­strijd zonder publiek: ‘Vijf over twaalf’

De stavakken in het stadion van PEC Zwolle moeten tegen Jong FC Utrecht leeg blijven. Die straf geeft de KNVB aan de Zwollenaren als gevolg van meerdere overtredingen. Supporters moeten zelfs vrezen voor een promotie- of kampioenswedstrijd zonder publiek. ,,Dat risico is zeker aanwezig”, verklaart directeur Xander Czaikowski.