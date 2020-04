Vakbond signaleert toenemende depressieve klachten voetballers

WERELDVOETBAL Trainer Bert Zuurman helpt mensen overal ter wereld verder, niet alleen op het voetbal­veld

9 april Bert Zuurman was acht jaar verbonden aan PEC Zwolle. Als voetballer en later als trainer van de vrouwen en de jeugd. Maar toen in 2013 de kans voorbij kwam om voor de KNVB WorldCoaches in India aan de slag te gaan, hoefde de voormalige spits niet lang na te denken. ,,Door middel van voetbal kunnen we mensen in deze landen vooruit helpen. Hoe mooi is dat?”