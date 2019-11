Valckx: De teamspirit was weg onder Maaskant

Het was een tamelijk onwerkelijke ervaring voor Stan Valckx. Gistermorgen om half zeven lagen de eerste sollicitaties van trainers al op zijn digitale deurmat. Onwerkelijk aangezien Robert Maaskant op dat moment nog hoofdtrainer was van VVV, ook al had de 6-1 nederlaag van de avond ervoor tegen Heracles er aardig ingehakt in Venlo. Pas die avond, stelt Valckx nu, hebben hij en zijn collega’s uit bestuur en directie besloten dat er voor Maaskant geen toekomst was in De Koel, voor zijn assistent Raymond Libregts evenmin. Vanmorgen kreeg de coach in een persoonlijk gesprek het slechte nieuws te horen.



Valckx: ,,Laat ik vooropstellen dat Robert en Raymond keihard hebben gewerkt. In die zin valt ze weinig te verwijten. Maar we hadden eenvoudigweg niet meer het gevoel dat zij ons uit het dal zouden loodsen. Dan moet je afscheid nemen van een trainer.”



Het viel hem op menselijk vlak zwaar, zegt Valckx. Eerder werkte hij bij het Poolse Wisla Krakau al nauw samen met Maaskant. Niettemin staat hij achter zijn keuze: ,,We zaten in een proces waarin het alleen maar minder werd. Dat doet iets met een selectie. Daarvan vormde de wedstrijd tegen Heracles nog wel het beste voorbeeld. Na al die nederlagen was er weinig meer over van het zelfvertrouwen bij de spelers.”