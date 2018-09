Van afstand schieten loont weer in de eredivisie

Door Wietse Dijkstra



Top-3 is al snel gevormd



Als we de wervende spotjes van Fox Sports mogen geloven, kan zelfs een club als Excelsior kampioen worden. In de eredivisie kan immers alles… Leuk bedacht, maar niets is minder waar. Hoewel we nog maar vier wedstrijden onderweg zijn, is reeds duidelijk dat PSV en Ajax ver boven de rest uitsteken en Feyenoord een outsider is om rekening te houden. De strijd om de landstitel wordt ook dit seizoen gewoon weer uitgevochten door de traditionele top-3.