Van Amersfoort duwt Excelsior verder in de problemen

Door Tim Niemantsverdriet

Het is altijd leuk zijn om supporter van Excelsior te zijn. Twee uur waren ze op weg geweest, voor een ploeg die al 385 minuten niet had gescoord. Het enige fijne aan dat soort statistieken is dat het moment dat ze beëindigd worden, elke seconden weer wat dichter bij komt. Maar de erbarmelijke eerste helft deed je ernstig afvragen of die zekerheid in dit geval wel opgaat.



Het team, met toch echt een aantal fijne voetballers in de gelederen, lijkt inmiddels geen idee meer te hebben hoe het een aanval moet opzetten. Als er over de middenlijn al een medespeler werd bereikt, dan had die doorgaans dermate ruzie met de bal of het gras, dat het alsnog in snel balverlies resulteerde.

Heerenveen kon zich naar hartenlust op de aanval concentreren, maar liet daar zelf ook de nodige steken vallen. Kansen waren er in de beginfase onder meer voor Daan Rienstra en Sam Lammers, terwijl Daniel Hoegh vlak voor rust op de lat kopte. Tussendoor oogden de Friezen echter ook lang inspiratieloos in balbezit.

Het dodelijke tandem Lammers-Michel Vlap, samen goed voor de helft van de 56 goals, was twee weken geleden al onschadelijk gemaakt door De Graafschap, dat verrassend met 3-0 won. En ook tegen deze degradatiekandidaat kwamen ze maar moeilijk los. Slecht nieuws voor Heerenveen, dat na een uitstekende serie juist weer mocht dromen van de play-offs voor Europees voetbal.

In de tweede helft was het beeld niet heel anders, behalve dat het Heerenveen was dat nu onbegrijpelijk aan het ploeteren was, en Excelsior zo ook in het zadel hielp. Nadat de uitstekend keepende Alessandro Damen eerst nog een kans van Hoegh onschadelijk had gemaakt, kregen de Kralingers zelfs de beste kansen. Nu was het Warner Hahn die zich mocht tonen, met eveneens fraaie reddingen op inzetten van Thomas Oude Kotte, Mikael Anderson en Jurgen Mattheij. Op een poging van Marcus Edwards was hij kansloos, maar die miste het doel.

Een gelijkspel was na een wedstrijd met twee gezichten het terechte resultaat geweest, maar zover kwam het niet. In de laatste minuut schoot Pelle van Amersfoort binnenkant paal binnen, de Friese hoop op Europees voetbal daarmee levend houdend. En Excelsior? Dat is nog iets dieper in de degradatiezorgen verzeild geraakt. En heeft nu 475 doelpuntloze minuten op de teller.