Van Amersfoort vervangt Ramselaar bij Jong Oranje

Video Onder 17 naar halve finale EK na bizarre penalty­reeks

8:19 Oranje Onder 17 heeft de halve finale bereikt van het EK in Engeland. Na strafschoppen werd Ierland bedwongen. De reeks was noodzakelijk nadat de reguliere speeltijd - er waren geen verlengingen - in 1-1 was geëindigd. Donderdag (20.00 uur) is het thuisland de tegenstander in de halve finale.