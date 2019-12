Van As wil doorgaan bij ADO: ‘Het is mij wel lastig gemaakt’

7 zeges in 10 duels Oranje sluit 2019 af als nummer 14 van de wereld

11:13 Het Nederlands elftal sluit het jaar af als nummer 14 van de wereld. Op die plek stond Oranje eind vorig jaar ook. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman steeg in oktober even naar de 12e plaats, maar zakte daarna weer op de wereldranglijst die de mondiale FIFA een paar keer per jaar actualiseert.