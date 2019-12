Van Basten nu in schijnwerpers voor biografie

In BASTA noemde Van Basten geld een drijfveer. ,,Niet dat we het arm hadden, maar geld speelde bij mij wel een rol. Geld maakt onafhankelijk. En ik wilde graag vrij zijn. Dat zei ik al tegen mijn vrienden toen ik een jaar of vijftien was: ‘Ik word heel rijk.’ Pas later, toen ik echt financieel onafhankelijk was, besefte ik dat het nog belangrijker is om geestelijk onafhankelijk te zijn. Vrij kunnen zijn in je gedachten... Dat is het meest waard.’’