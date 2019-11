Van Basten ook in buitenland onder vuur vanwege ‘TV-schandaal’

,,Marco van Basten verwikkeld in racisme storm nadat legende live in uitzending ‘Sieg Heil’ zegt in een weekend waarin het Nederlandse voetbal stelling neemt tegen racisme’’, aldus de Engelse krant Daily Mail.

Uiteraard is de uitglijder van Van Basten ook groot nieuws in Duitsland. ,,Van Basten zorgt voor TV-schandaal’’, kopt Bild. Ook de Duitse tabloid is niet ontgaan dat Nederland juist dit weekend stilstaat bij racisme in het voetbal: ,,Uitgerekend deze speeldag in de eredivisie stond in het teken van de strijd tegen racisme en discriminatie. De spelers van alle clubs staakten in de eerst minuut om hun solidariteit met Ahmad Mendes Moreira te tonenn. De prof van Excelsior werd vorige week door fans van de tegenpartij steeds weer racistisch beledigd.’’