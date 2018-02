Van Beek: Het moet anders, dat is duidelijk

Door Mikos Gouka



De regerend landskampioen verloor na de winterstop drie van de zes competitiewedstrijden en won er slechts twee. ,,Dat moet anders, dat is duidelijk’’, zegt Sven van Beek.



,,Of het aan inzet ligt? Nou, er mag soms wel een tandje bij. Toen we met negen man speelden tegen Vitesse lieten we meer zien in de duels dan met elf spelers. Je kunt je afvragen hoe dat kan? En als Brad Jones voor de lange bal kiest, dan moeten wij gewoon de tweede bal winnen. Dat gebeurt te weinig. Dat kun je ook inzet noemen.’’



Van Beek is één van de weinige positieve uitzonderingen bij Feyenoord. De centrale verdediger blijft al maanden overeind, waar de ploeg de zwakke resultaten op elkaar stapelt. Robin van Persie is volgens trainer Giovanni van Bronckhorst fysiek klaar om aan een wedstrijd te beginnen. Van Beek ziet de routinier op de trainingen stappen maken. ,,De duels die vol risico zijn laat hij soms bewust even lopen’’, zegt Van Beek. ,,Maar in balbezit zie je echt de klasse. In de combinatie met bijvoorbeeld Steven Berghuis. Ja, dat ziet er goed uit.’’



De topscorer aller tijden van Oranje moet Feyenoord weer op de rails zetten. Trainer Van Bronckhorst vertelde te overwegen om de aanvaller te laten beginnen tegen Heracles.