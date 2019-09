Van Bommel aangedaan door overlijden Ricksen: ‘Veel meegemaakt en gelachen’

,,Ik wil mijn medeleven tonen aan de familie en vrienden van Fernando. Het is een hele zware tijd voor ze geweest. Hij heeft lang gevochten tegen deze verschrikkelijke ziekte”, aldus Van Bommel. ,,Onze carrières zijn bijna gelijktijdig begonnen bij Fortuna. In de jeugd hebben we veel samengespeeld. We hebben veel meegemaakt en heel veel gelachen. Ik kan heel veel anekdotes vertellen. We hebben veel succes behaald en samen het Nederlands elftal gehaald. We hebben veel met elkaar beleefd. Dat is mooi. Zo blijf ik hem ook herinneren, als een echte strijder. Zoals hij dat kon.”