Van Bommel: Als je fit bent, kan je gewoon drie duels per week spelen

Voor Van Bommel is de uitwedstrijd in Sittard wel een bijzondere. Hij voetbalde van zijn negende tot zijn 22e voor Fortuna. ,,Ik ben er letterlijk opgevoed. Door de trainers, door mijn medespelers. Wat je normaal gesproken thuis of op straat meekrijgt, kreeg ik mee bij Fortuna. Ik voetbalde nog in de oude Baandert. Daar kon het echt spoken met een zwaar, zompig veld. Daar wilde je als tegenstander niet naar toe."



Het gepromoveerde Fortuna voetbalt inmiddels in een nieuw stadion, maar volgens Van Bommel kan de club voor eigen publiek nog steeds verrassen. ,,Ik vind dat zij een beetje worden onderschat", stelde hij. ,,Het is een degelijk, goed voetballend elftal met spelers die echt het verschil kunnen maken. Ik denk dat zij de verrassing worden van het seizoen. Met mijn achtergrond gun ik ze dat natuurlijk van harte. Maar ik wil uiteraard dat de punten mee naar Eindhoven gaan."