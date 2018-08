Van Bommel begrijpt wel dat Ajax als favoriet wordt gezien

Ajax is voor velen de favoriet om dit voetbalseizoen de titel te pakken: ,,Het maakt mij niet uit hoor", zei Mark van Bommel, vrijdag tijdens de persconferentie voor aanvang van het seizoen. ,,Ik denk dat dat zo is op basis van een aantal aankopen. Het heeft met geld te maken", zegt hij. ,,Zij halen spelers uit de Premier League, wat voor Nederlandse begrippen buitengewoon is."

Van Bommel houdt er niet van om veel over andere ploegen te praten, maar maakte in dit geval een uitzondering. Komt het hem niet stiekem goed uit dat Ajax nu alle ogen op zich weet gericht, als het gaat om de landstitel? ,,Voor mij maakt het niet uit waar de druk ligt. Dat verandert niks aan ons idee hoe wij willen voetballen of ons spelsysteem. Het is wel zo dat niet altijd de favoriet de kampioen wordt of de Champions League wint."

Lees ook Wat verwacht jij van het nieuwe seizoen? Lees meer

Eerste competitieduel

PSV begint zaterdag met een duel met FC Utrecht aan de competitie en heeft aankoop Ryan Thomas nog niet aan boord. Hirving Lozano is er wel gewoon bij, bevestigde de trainer. Of hij in de basis start, liet Van Bommel in het midden. ,,Als je hard traint, dan kan er ooit iets ongelukkigs gebeuren. Ik ben blij dat hij weer fit is. Ryan Thomas zit nog niet bij de ploeg. We zien in hem een speler die de technische bagage heeft om op ons middenveld uit de voeten te kunnen." Tegen FC Utrecht past PSV zich niet aan, zegt Van Bommel, iets wat de afgelopen seizoenen om tactische redenen nogal eens gebeurde. ,,We weten waar de ruimtes liggen die we kunnen aanvallen en hebben geprobeerd ons daarop goed voor te bereiden."