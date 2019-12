Van Bommel denkt niet aan opstappen: ‘Al moet ik tegen heel de wereld vechten’

De geplaagde coach viel zijn ploeg niet af. ,,Ik heb een van de beste wedstrijden van PSV in dit seizoen gezien. Alleen het resultaat is heel erg slecht. We kwamen achter tegen de verhoudingen in, wij domineerden het spel", meende Van Bommel.



De trainer vond wel dat de eerste doelpunten aan te rekenen waren aan fouten van zijn spelers. ,,Maar ondanks dat bleven we goed voetballen, doorvechten, kansen creëren en combineren. Alleen het scoren hebben we nagelaten", aldus Van Bommel, die het niet eens was met de tweede penalty voor Feyenoord, waaruit de 3-0 viel. ,,Dat was een belachelijke beslissing van de scheidsrechter."



PSV won geen van zijn laatste vijf uitduels in de eredivisie. Er werden slechts twee punten behaald: tegen respectievelijk FC Emmen (1-1) en Sparta (2-2). Dit is voor PSV de langste reeks uitduels zonder overwinning sinds de negatieve serie van augustus tot december in 2013.



