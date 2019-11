Van Bommel: dit hoort niet bij een topclub

Mark van Bommel heeft er vertrouwen in dat hij PSV weer aan het voetballen krijgt. Dat liet de trainer vrijdag blijken bij terugkeer vanuit Oostenrijk, waar de Eindhovenaren donderdag in de Europa League met 4-1 van LASK Linz verloren.

,,Het is duidelijk dat we in een hele moeilijke fase zitten. Vijf keer op rij niet winnen hoort niet bij een topclub”, aldus Van Bommel, die zondag met PSV op Willem II stuit. ,,Het mooie aan voetbal is dat er altijd weer een nieuwe wedstrijd is. Een wedstrijd waarin je de kans krijgt om jezelf te herpakken. Zo makkelijk als ik het nu zeg, is het natuurlijk niet. Ik kan er allerlei bespiegelingen op loslaten, maar dat heeft vrij weinig zin. We moeten resultaat halen. Wij gaan naar Tilburg om te winnen. Dat is het uitgangspunt.”

PSV moet het bij Willem II nog stellen zonder Donyell Malen en Steven Bergwijn. Beide aanvallers zijn geblesseerd en ontbreken ook in de selectie van Oranje voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. Van Bommel: ,,Zij zijn goede spelers en die missen we. Er zijn verklaarbare redenen voor dat we een paar keer niet winnen. Blessures, rode kaarten, een paar spelers die er niet bij zijn. Dat is zo, maar je moet wel reëel zijn. Als je vijf keer niet wint als PSV, om wat voor reden dan ook, zal het niet rustig worden.”

Zonder Malen en Bergwijn creëert PSV nauwelijks kansen. Van Bommel koos de voorbije wedstrijden voor een voorhoede met Ritsu Doan, Bruma en Cody Gakpo. Mohamed Ihattaren is de meest aanvallende middenvelder. Gastón Pereiro is weer fit, maar moest tegen Linz genoegen nemen met een rol op de tribune. Konstantinos Mitroglou bleef op de reservebank. Veel meer opties om in aanvallend opzicht iets te veranderen, zijn er niet.

Nick Viergever en Jorrit Hendrix hebben hun schorsingen in de eredivisie erop zitten. Hendrix ontbrak tegen Linz wegens een blessure en het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor zondag. Middenvelder Ryan Thomas zit zijn laatste duel schorsing uit.