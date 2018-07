Van Bommel eist meteen hoge intensiteit bij PSV

Door Maarten Wijffels



Een paraglider zweeft geroutineerd tussen twee bergkammen door. In de stoeltjeslift van Le Chable naar Verbier genieten wandelaars van het zonnetje. Over het trainingsveld schalt de stem van Mark van Bommel.



Hij is net bezig met de uitleg bij een oefenvorm. Twee teams van vier man spelen in een kleine ruimte tegen elkaar. Ze moeten proberen de bal tussen de linie van de ander door te passen naar twee denkbeeldige spitsen. Die kunnen op twee kleine doeltjes scoren.



Geoefende voetbalvolgers herkennen de vorm meteen: Dit is Atlético Madrid onder Diego Simeone. En zo fanatiek als ze ‘m in Madrid spelen, zo gaat het hier ook. Van Bommel hoor je voortdurend. Hij praat, corrigeert, moedigt aan en eist dat alles snel gaat en met hoge intensiteit. Hup, daar legt hij het spel weer even stil. Zegt: ,,Geel, het is niet de bedoeling dat jullie met vier man op één lijn blijven staan. Nee, jullie verdedigingslinie moet zijn als de Himalaya. Met de ene speler die ietsje meer naar voren staat dan de ander. En zo schuif je onderling steeds vooruit en achteruit, en vorm je als het ware een bergketen die lastig valt te beklimmen.''