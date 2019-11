Van Bommel en Van Basten doen boekje open over breuk bij Oranje

Marco van Basten reageerde in aanloop naar de Europa League-duels van donderdagavond in de studio van FOX Sports op het verhaal van Van Bommel: ,,We zeiden eerst tegen hem dat hij Munteanu inderdaad op afstand mocht laten en niet hoefde door te dekken. Maar daar hadden we last van gedurende de eerste helft en toen hebben we, ik en John van 't Schip, gedurende de wedstrijd gezegd: ‘Ga maar wel door’. Wel een keer of vijf, zes. Maar op een of andere manier kwam dat niet door bij hem.”



Toen Van Bommel volgens Van Basten ook na instructies in de rust nog steeds niet doordekte, besloot hij de middenvelder te wisselen en daarna dus ook niet mee te nemen naar Finland voor het volgende WK-kwalificatieduel. ,,Je speelde toen twee wedstrijden dus we selecteerden dan 21 man voor twee wedstrijden. Maar je mocht maar zeven man op de bank hebben en we waren niet tevreden over Mark dus we hebben hem inderdaad gezegd dat hij niet mee hoefde naar Finland.”