Van Bommel heeft Lozano en Bergwijn terug

Woensdag wacht de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League en volgend weekend speelt PSV in Rotterdam tegen Feyenoord. Daarna staan duels met Internazionale en AZ op de kalender. ,,Met dat programma ben ik nog niet bezig. De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste. Hopelijk winnen we zaterdag ook onze dertiende wedstrijd”, zei Van Bommel.



De wedstrijd tegen Heerenveen wordt voor Van Bommel een weerzien met de verhuurde Sam Lammers, die hij nog kent uit zijn tijd als jeugdtrainer. ,,Sam ontwikkelt zich heel goed. Ik ken hem natuurlijk al een tijdje van PSV O17 en PSV O19. Je ziet zelden dat een jongen zuiver tweebenig is, dat is hij. We houden hem goed in de gaten”, aldus Van Bommel. ,,Wij hebben mensen binnen de club die hem heel vaak in actie zien, zoals dat ook bij andere verhuurde spelers is. Hij is een spits met heel veel potentie.”