Van Bommel heeft vaak een gouden hand in wisselen, moet hij vanavond weer ingrijpen?

Door Maarten Wijffels



Vorig jaar september was Heerenveen - PSV een typerende wedstrijd in een serie die al vele jaren loopt. De gasten stonden binnen zes minuten met 2-0 achter en verloren voor rust de kersverse aankoop Hirving Lozano met een rode kaart. Later miste Heerenveen nog een penalty en was er een schimmig spuugincident rond Jürgen Locadia. Trainer Phillip Cocu wist amper waar hij moest beginnen met repareren.



In december 2011 pakte PSV voor het laatst drie punten in het Abe Lenstra Stadion. Tegen geen enkele club is er een langere negatieve reeks. Het hoeft uiteraard niks te zeggen over de afloop vanavond. Maar wat op voorhand prikkelt: Heerenveen-uit kan zomaar weer een duel worden waarin de coach van PSV moet ingrijpen. Via een wissel of een omzetting. En laat de huidige trainer Mark van Bommel daar nou nooit voor weglopen in zijn debuutseizoen. Hij deed het al meerdere keren in zijn eerste zeven maanden. En vaak met effect.



84 wissels deden hij en zijn staf tot nu toe in alle officiële duels. En daarnaast een aantal ingrepen zonder dat er een reservespeler zijn trainingspak voor uittrok. Van Bommel zweert bij een vaste speelwijze en een zo vast mogelijk team. Maar hij gelooft óók in het verleggen van accenten binnen dat vaste raamwerk.