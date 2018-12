Van Bommel houdt vast aan team: ‘Een reactie geven moet je altijd, ook na winst’

Van Bommel vindt dat PSV na dertien zeges en één nederlaag niet ineens dingen totaal anders moet gaan doen. ,,De analyse van zondag hebben wij gemaakt. De wedstrijd is besproken zoals we dat altijd gedaan. Feyenoord heeft het het eerste half uur goed gedaan. We hebben niet de mogelijkheden benut om er onderuit te voetballen. Zij hebben het initiatief in de omschakeling gegrepen en daarna hebben wij achter de 2-0 aan gelopen. Soms is het ook zo dat je ontzettend graag wilt, maar dat het niet lukt. Soms is dat ongrijpbaar en dan vallen alle tweede ballen bij de tegenstander. Je wilt wel, maar je komt net te laat. Zelf heb ik die wedstrijden ook weleens gespeeld. Via een detail kan je dan een wedstrijd vaak draaien. Een ingooi of een verkeerde pass.”



De trainer van PSV liet al doorschemeren weinig te veranderen voor het duel met Excelsior. Waarschijnlijk betekent dat dat hij gewoon met dezelfde opstelling start.