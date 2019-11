Van Bommel: Ik ga echt niet opstappen hoor

Mark van Bommel piekert er niet over om te vertrekken bij PSV, nu de club in een enorme sportieve crisis is beland. ,,Ik ga echt niet opstappen hoor”, gaf hij na het verloren duel met Willem II aan.

De trainer ziet nog volop perspectief, zeker nu Donyell Malen en Steven Bergwijn na de interlandperiode weer aansluiten. De coach noemde het in de persconferentie na het verloren duel met Willem II ‘mijn beste twee spelers’. Hij noemde ze zelfs samen met de beste spelers van topploegen in Europa, om maar aan te geven dat elke ploeg die de beste twee spelers kwijtraakt flink inlevert.

Lees ook Dit krijgt PSV dit jaar nog voor de kiezen



Lees meer

De druk op Malen en Bergwijn wordt dus hoog en bij de rest van PSV is de druk ook al stevig opgelopen. Onder Van Bommel gaat het heel 2019 vooral in uitwedstrijden slecht. In de laatste 30 eredivisieduels (in heel 2019) haalde PSV maar 59 punten en daarmee is de ploeg zelfs terechtgekomen onder een gemiddelde van 2 punten per duel. Deze competitie zijn al vijftien punten verloren, waar PSV er vorig seizoen in deze fase nog nul had verloren.

Verklaarbaar

,,Ik denk dat we door de VAR in de tweede helft een penalty kunnen krijgen, maar gebruik het niet als excuus”, zei Van Bommel. ,,Het zit ons ook niet mee. Een bal gaat net naast en het loopt ook niet. Het is een verklaarbare situatie. Haal bij een willekeurige club twee spelers weg, dan kom je in een moeilijke fase.”

Goal Alert

Mis geen goal van alle eredivisieduels. Open onze app, installeer Goal Alert gratis en ontvang tijdens wedstrijden binnen 5 minuten een melding én een video van een doelpunt. Lees hier meer.

Van Bommel kwam nog terug op het duel met LASK Linz van donderdag, waarvan hij vond dat PSV in de tweede helft zwaar onder de maat speelde. ,,Vandaag kan ik mijn elftal niks verwijten, want ik heb wel een ploeg gezien die ervoor wil vechten. De manier hoe we nu gevoetbald hebben, was anders. Dat je passie, hartstocht en strijd ziet bij het elftal, daar begint het bij. De technische uitvoering heeft ook met vertrouwen te maken. We hebben op een andere manier gevoetbald, waarvan ik denk dat dat paste vandaag. Het begint met passie en strijd en na een paar goede aanvallen moet de bal er dan ook een keer ingaan.”

Na de wedstrijd tegen LASK dacht Van Bommel veel na. ,,De onrust groeit en daardoor komen er veel vragen. Ik weet dat er veel dingen leven bij de achterban. Ik ben ook een van de jongens van de club. Als ik niet hier zat, zat ik op de tribune. Het gaat om passie en strijd.”