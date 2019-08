Van Bommel is tevreden: Het zag er gewoon goed uit

De ploeg van Van Bommel werd door FC Basel uitgeschakeld in de Champions League. PSV ging daarnaast ook onderuit in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en de start van de eredivisie tegen FC Twente leverde vorige week niet meer op dan een punt. ,,Toen heb ik ook goede dingen gezien", aldus Van Bommel. ,,Alleen was het niet zo sprankelend en mooi als nu. Het zag er gewoon goed uit, dit is de manier waarop we willen spelen."



Van Bommel kon zijn spelers zondag alleen verwijten dat ze niet meer doelpunten maakten. ,,Het zat vaak net niet mee. Dan was het weer net buitenspel of zat de keeper er net tussen."