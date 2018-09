Van Bommel jaagt op record, Van den Brom evenaart Van Gaal en Kessler

NAC – PSV (zaterdag 18.30 uur)

NAC won vijf zijn laatste acht thuiswedstrijden van PSV, dat de laatste twee duels in Breda echter als winnaar van het veld stapte. Kees Kwakman zorgde met twee goals op 10 november 2013 voor de laatste zege van NAC op PSV (2-1). PSV-trainer Mark van Bommel kan de zesde eredivisiecoach worden die begint met zeven opeenvolgende overwinningen. De vijf trainers die dit eerder bewerkstelligden waren Morten Olsen met Ajax (eerste 11), Eric Gerets met PSV (eerste 8), Ernst Happel met Feyenoord (eerste 8), Hans Kraay sr. met Ajax (eerste 7) en Cor Brom met Ajax (eerste 7).

Heerenveen – ADO Den Haag (zaterdag 18.30 uur)

In het Abe Lenstra Stadion werd in de eerste zes speelronden vaker gescoord dan in elk ander stadion in de eredivisie (18 keer). Heerenveen maakte er 7 en kreeg 11 tegen. De Friezen hebben samen met NAC en ADO de meest gepasseerde defensie van de eredivisie (17 tegengoals). ADO wacht al 15 competitieduels op een clean sheet, dat is de langste reeks van alle huidige eredivisieploegen. Aaron Meijers kan zijn de 250e Eredivisiewedstrijd in zijn carrière spelen. De ADO- verdediger debuteerde Heerenveen (met FC Volendam op 31 augustus 2008) en gaf destijds een assist.

Excelsior – VVV (zaterdag 20.45 uur)

Excelsior –spits Mounir El Hamdaoui kan zijn 200ste competitiewedstrijd (146 in de eredivisie) in Nederland spelen en zijn 100ste competitiedoelpunt (69 in eredivisie) in Nederland maken. El Hamdaoui scoorde 5 keer tegen VVV, alleen tegen Sparta (8), Heerenveen (7) en Heracles Almelo (7) scoorde hij vaker. VVV pakte in 2018 al evenveel punten buitenshuis als in 2017 (13) en heeft nog één punt nodig om de beste uitprestatie in een kalenderjaar in de eredivisie neer te zetten sinds 1988 (17 punten in uitwedstrijden). Exclusief promovendi en degradanten won Excelsior de minste thuiswedstrijden in de eredivisie dit kalenderjaar (1).

Fortuna Sittard – Ajax (zaterdag 20.45 uur)

Fortuna Sittard ontvangt Ajax voor het eerst op het hoogste niveau sinds 27 februari 2002, toen het in Limburg 1-1 werd. Ronald Hamming (1-0) en Wamberto (1-1) maakten destijds de doelpunten. Fortuna bleef in vier van de laatste zes thuisduels tegen Ajax ongeslagen (W3, G1, V2). De ploeg uit Sittard heeft in alle competities in elk van zijn laatste 28 thuiswedstrijden gescoord. De laatste keer dat Fortuna thuis niet scoorde was op 13 maart 2017: Fortuna - NAC 0-2. Lasse Schöne scoorde tegen alle 25 ploegen die hij tot dusver trof in de eredivisie en kan na Dirk Kuyt de tweede speler worden die deze eeuw tegen 26 verschillende eredivisieploegen een doelpunt maakt.

Heracles – Emmen (zondag 12.15 uur)

De laatste keer dat Heracles en FC Emmen in dezelfde competitie speelde was in 2004-2005, in de eerste divisie. Heracles won de laatste 6 onderlinge duels in alle competities: 4 keer in de eerste divisie, 1 keer in de KNVB Beker en 1 keer in de promotie play-offs. De laatste zege van Emmen op Heracles dateert van 9 juni 2003 (1-2 in de nacompetitie). Alleen Everton en Glynor Plet (6) maakten meer eredivisiegoals voor Heracles als invaller dan Vincent Vermeij (5), die sinds zijn debuut (augustus 2015) vaker in of na de 90ste minuut scoorde dan iedere andere speler (6 keer).

AZ – PEC Zwolle (zondag 14.30 uur)

Op basis van de statistieken is AZ de huizenhoge favoriet. De Alkmaarders verloren slechts één van de laatste twaalf eredivisieduels met PEC en wist in vijf van die duels de nul te houden. AZ is in eigen huis al 9 eredivisiewedstrijden op rij ongeslagen tegen PEC Zwolle (W6-G3-V0), sinds een 1-3 nederlaag op 30 november 1986. Alleen PSV (62) maakte in 2018 meer eredivisiedoelpunten dan AZ (53). Geen team dat heel 2018 actief was in de eredivisie maakte minder doelpunten dit kalenderjaar dan PEC (21). John van den Brom coacht zijn 136ste competitiewedstrijd voor AZ en evenaart daarmee Louis van Gaal en Georg Kessler als trainer met de meeste eredivisieduels voor de Alkmaarders.

De Graafschap – Willem II (zondag 14.30 uur)

De Graafschap is ongeslagen in de laatste zes eredivisieduels met Willem II. Bij de Tilburgers is Fran Sol de man in vorm. Sinds zijn debuut in 2016 maakte niemand meer eredivisiegoals dan de spits van Willem II (32). Sol scoorde zes keer met zijn laatste acht schoten op doel in de competitie en kan vierde speler worden die in 5 opeenvolgende eredivisiewedstrijden van Willem II scoort, na Rob McDonald (1982), Samuel Armenteros (2014) en Bartholomew Ogbeche (2017).

FC Groningen – FC Utrecht (zondag 14.30 uur)

FC Groningen won thuis vaker van FC Utrecht dan van iedere andere eredivisieploeg (W18, G13, V8). Onder leiding van trainer Danny Buijs verloor de club dit seizoen al zijn drie duels op eigen veld. De enige trainer van FC Groningen die begon met 4 thuisnederlagen in de eredivisie was Theo Vonk in 1993. FC Groningen en FC Utrecht zijn de enige 2 eredivisieteams die geen speler hebben met meer dan 1 doelpunt achter zijn naam. FC Groningen-verdediger Samir Memisevic verstuurde dit seizoen de meeste foute passes op zijn eigen helft (31), terwijl doelman Sergio Padt de speler is die de meeste passes die op de helft van de tegenstander eindigden niet zag aankomen (84).

Feyenoord – Vitesse (zondag 16.45 uur)

Feyenoord moet hopen dat Nicolai Jørgensen weer van de partij is. De Rotterdammers maakten dit kalenderjaar in alle competities gemiddeld 3,0 goals per 90 minuten als Robin van Persie en Jørgensen samen op het veld stonden, tegenover 1,9 goals zonder dit duo. Robin van Persie maakte de openingstreffer in elk van Feyenoords 3 thuisduels dit seizoen. De enige Feyenoorder die ooit het openingsdoelpunt maakte in 4 thuisduels op rij was Nico Jansen in november 1975 - februari 1976. Giovanni van Bronckhorst staat voor zijn 109de eredivisieduel als trainer van Feyenoord en evenaart daarmee Willem van Hanegem. Alleen Bert van Marwijk (170), Ernst Happel (133) en Vaclav Jezek 129) zaten meer competitiewedstrijden op de bank.